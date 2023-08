Comme Geer B en P3A, William Dubuisson vole depuis le début de la saison: "Je me sens à l'aise"

Parmi cette réussite, précoce il faut savoir le reconnaître, un homme survole les deux premiers matchs selon son entraîneur Arnaud Danon : William Dubuisson. Et ce n’est pas réellement une surprise. Alors qu’il s’entraîne depuis le début de la préparation avec l’équipe première, le jeune défenseur démontre de belles qualités avec la deuxième équipe. " Je me suis senti assez à l’aise sur les deux rencontres, explique William. Pouvoir m’entraîner avec un groupe aussi fort me permet de prendre de l’expérience. Maintenant, les deux matchs n’étaient pas si faciles. Mais c’est sûr qu’en plus de ça pouvoir être aidé par des gars comme Delvaux, Messina ou encore Coulon est un plus. Avec la défense et le portier, on est content d’avoir réalisé une cleansheet. "