Après une année de galère, Greg De Giorgi est de retour avec un doublé libérateur à Oreye: "Au minimum au tour final"

Malmené par les blessures depuis plus d’un an, Greg De Giorgi est définitivement de retour. Monté à l’heure de jeu, l’ancien joueur de Flémalle a montré que ses blessures faisaient enfin partie du passé en offrant la victoire avec son équipe à la dernière seconde contre Huccorgne. " Moralement, c’est la délivrance après plus d’un an de calvaire, raconte l’attaquant. J’ai eu de nombreuses heures de kiné, plusieurs diagnostics sans réellement savoir ce qui n’allait pas. "