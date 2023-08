À 5 jours de la reprise des championnats amateurs, Nicolas Alessi se retrouve sans club : "Le foot, c’est ma vie"

Ils sont peu nombreux les joueurs à ne pas encore avoir trouvé chaussure à leur pied. C’est malheureusement le cas de Nicolas Alessi (23 ans). "Mon club a fait faillite cette saison, ce qui m’a complètement coupé l’herbe sous le pied. J’ai juste neuf jours pour trouver un nouveau club, et je sais que c’est un défi de taille. Le foot, c’est ma vie, dit-il. À 23 ans, je suis plus motivé que jamais à rebondir et à montrer de quoi je suis capable sur le terrain."