Verlaine (D2 ACFF) s'offre Jordan Lomba et Kévin Alonzo Rodrigues: "Notre mercato est terminé"

"Mais l’entraineur et le directeur technique, qui voulaient absolument me conserver, ont été virés. Ils avaient un projet basé sur plusieurs saisons et voulaient me faire passer pro. Tout est tombé à l’eau lors de leur départ. Malheureusement, j’ai senti que le nouveau T1 ne comptait plus sur moi, explique Jordan Lomba. À 25 ans, alors que j’ai réalisé une belle saison, je ne veux pas me casser la tête d’autant que plusieurs clubs étaient intéressés."

C’était notamment le cas de Bocholt, en D2 VFV. "Yves Beckers, l’entraîneur, m’a vu jouer plusieurs fois et voulait que je signe là-bas. J’étais intéressé mais je voyais que ça prenait beaucoup trop de temps", poursuit Jordan Lomba qui a alors fait savoir à Verlaine qu’il était libre. "Les négociations ont été très rapides. Le club a pris une autre dimension ces dernières semaines et je sens qu’il y a quelque chose de bien à réaliser. Pouvoir évoluer en Nationale 1 prochainement est un challenge qui me plait. Et puis, en l’espace d’un an, j’ai perdu ma cousine et Sernane (NDLR: Segniagbeto). Je n’avais plus vraiment le moral, j’avais mis le foot de côté mais là j’ai vraiment envie de rejouer."

Alonzo Rodrigues a préféré Verlaine à Visé

L’autre arrivée n’est pas un inconnu non plus. Actif la saison dernière à Stockay, Kévin Alonzo Rodrigues avait explosé sous la houlette de Manu Valoir où il fut le meilleur élément de son équipe à plusieurs reprises. Au vu de ses belles prestations, l’offensif de vingt-cinq ans était très courtisé.

"Via mon agent, je sais que Seraing et le RFC Liège sont venus aux nouvelles. Je me suis entraîné durant trois semaines à Visé mais je n’ai pas signé là-bas car le manque d’investisseur me faisait peur, assure le Niçois de 25 ans domicilié depuis quelque temps à Hamoir. Verlaine est un super club où je pourrai progresser. La saison dernière, certains joueurs m’avaient impressionné et leurs installations sont incomparables dans la région. Si je me suis engagé à Verlaine, c’est parce que je veux passer une étape dans ma carrière. Je rêve toujours d’avoir un contrat pro et le club à un projet sur le long terme. En France, j’ai fait le tour et mon comportement m’a joué des tours avec les coachs. Chez vous, tout est plus calme (rires). V ous êtes beaucoup plus cool. Je veux me faire un nom en Belgique."

La Hesbaye a déjà fait connaissance avec cet ailier créatif capable de faire la différence en quelques minutes. Au Français de réitérer les mêmes prestations qu’à Stockay.

Un président heureux

Difficile pour Patrick Danze de ne pas afficher un large sourire. Le président des Taureaux se montrait soulagé à l’annonce de ces deux nouvelles arrivées. «Notre mercato est terminé, assure le Verlainois. Je suis satisfait car on cherchait un vrai 6. Une sentinelle avec du gabarit. Ce genre de joueur a manqué à Lokeren, ce week-end. L’arrivée de Jordan Lomba est donc une aubaine.» Tout comme celle de Kévin Alonzo Rodrigues. «C’est un dynamiteur et un créateur sur le plan offensif», poursuit l’homme fort des Taureaux.