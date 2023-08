Football (P2A): Une renaissance pour Nicolas Degbomont avec Templiers/Nandrin

Après une saison sans jouer, Nicolas est revenu dans le parcours la saison dernière à l'invitation de Pierre Sougnez qui avait été son coéquipier sous Fabrice Piters. "C'est en qualité de T2 que j'ai réintégré le noyau de Templiers et comme j'allais de mieux en mieux j'ai pu jouer deux rencontres avant qu'un problème au genou ne stoppe à nouveau mon élan. Là encore il a fallu attendre six mois avant que le diagnostic ne tombe: fissure à un ménisque. Mais médecin et kiné m'ont toutefois dit que je pouvais continuer à jouer et qu'une opération ne serait envisagée que lorsque le ménisque serait déchiré. Ça peut se passer demain ou jamais. Donc là je crois les doigts pour que tout continue à bien se passer. Je pense n'être qu'à 70% de ma forme mais chaque semaine qui passe me voit progresser et ce n'est que du bonheur."

Un bonheur qui rayonne sur le groupe nandrinois qui performe en ce début de saison. "Je dispose d'un noyau compétitif qui m'a proposé un bon contenu à Ougrée et face à Braives. Mes joueurs doivent être conscients qu'ils peuvent battre tout le monde dans cette série", ponctue Pierre Sougnez.