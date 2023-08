Football (P1) - Thibault Botterman a vécu un match frustrant à Malmedy: "On se sent impuissant"

" Je n’ai pas un arrêt à faire et je prends quatre goals. C’est le résumé parfait du match à Malmedy. " Près de 48 heures après la défaite 4-2 à Malmedy, Thibault Botterman n’en revient toujours pas. Il est vrai que le dernier rempart hannutois, qui s’était illustré positivement lors de l’ouverture du championnat, n’a pas eu l’occasion de se mettre en évidence sur la pelouse des Malmédiens. " Franchement, c’est très très frustrant. On se sent vraiment impuissant. D’autant plus que juste après le 1-0, on fait un poteau. Dix minutes plus tard, on prend le deuxième but qui nous coupe bras et jambes. "