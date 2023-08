Football (P1) - "Ce n'est pas un drame": Mady Sprimont calme le jeu après le 0 sur 6 initial de Fize

Les Fizois ont pourtant tenté de reprendre l’avantage, mais sans grande réussite. "Même si nous avons poussé, nous n’avons jamais trouvé l’ouverture face à un bon bloc bien en place. Ce n’est absolument pas un manque d’envie. Mais nous n’étions pas assez présents sur les deuxièmes ballons et en contre. Nous sommes capables de bien mieux."

Évidemment, Tilff n’était le premier venu. "Personnellement, je ne connais pas bien les équipes de la série. Mais nous savions qu’ils avaient une bonne attaque qui risquait de nous ennuyer. Heureusement qu’ils ont beaucoup raté, sinon le score aurait été bien plus lourd."

Entamer un championnat par un zéro sur six n’est pas idéal. "Ce n’est pas un drame. La saison est encore longue et toutes les équipes perdront des points. Il reste 28 matchs à disputer. Nous avons déjà la tête tournée vers Hombourg. Il ne faut pas oublier que notre groupe est en pleine reconstruction. Il faut que la mayonnaise prenne. Et quand elle prendra, les points suivront."

Sur le banc fizois, même si Thierry Deprez est maintenant le délégué de l’équipe, il a une longue expérience en tant que coach. Avec Christian Lallemand, Jean-Guy Eyckmans et Éric Thirion, cela fait quatre entraîneurs pour un seul groupe. "Ce sont nos quatre mousquetaires, poursuit Mady. Ils sont fort complémentaires et sont tous très motivants. Ils nous encouragent énormément, avec leurs spécificités personnelles. Mais c’est vrai qu’il y en a un qui crie plus que les autres."