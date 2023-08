Football – D2 et D3 ACFF B: Stockay – Stade Verviétois et Wanze/Bas-Oha – Habay se joueront le mercredi 30 août

Une donnée que doivent "subir" Stockay et Wanze/Bas-Oha puisqu’ils devaient respectivement être opposés au Stade Verviétois et à Habay ce dimanche pour leur premier match de championnat. Mais les deux équipes étant qualifiées pour le cinquième tour de la Coupe de Belgique, Stockalis et Wanze/Bas-Ohatois vont devoir prendre leur mal en patience puisque leurs rencontres inaugurales de championnat sont ainsi reportées de quelques jours et se disputeront le mercredi 30 août à 18 heures. Un horaire qui verra également Hamoir recevoir Mons alors que Warnant se déplacera à Acren sur le coup de 20 heures. Deux équipes qui, elles, sont toujours engagées en Coupe de Belgique.

Et pour ne pas rester sans rythme, Stockay et Wanze/Bas-Oha se défieront lors d’une joute amicale ce samedi sur le coup de 18 heures. En voilà une belle idée !

Florian Caspers