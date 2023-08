Football (D2 ACFF): Stockay a gardé ses joyaux et a ajouté des bijoux à sa couronne

À la baguette, toujours Manu Valoir qui a permis à son club de gravir un palier, notamment en faisant progresser ses jeunes. "Je suis bien dans ce club qui se professionnalise tout doucement, confie-t-il. Au départ, c’est clair que c’était particiulier, pour moi, de quitter le monde professionnel pour le foot amateur. Mais je ne regrette pas mon choix. Je suis venu pour un projet de trois saisons avec cette grosse envie de faire progresser mon cercle. La Nationale 1 ? Bah, qui sait, un jour peut-être. Mais allons-y crescendo. "

Stockay grandit pas à pas, sans se prendre la tête et sans pression. La création d’une Nationale 1 fait, forcément, penser à plus grand. Avec un recrutement malin. "Je voulais continuer de bosser avec des jeunes, dit encore Manu Valoir. Mais je les ai encadrés avec des joueurs plus chevronnés. J’attends beaucoup de ce mélange et je crois vraiment en ce groupe. Il y a une grosse mentalité et une grosse envie de bien faire. Stockay est un club sain où il fait bon vivre. On reste dans cette dynamique et cela nous réussit. Je suis certain qu’on va signer une belle saison…"

Série costaude

La série sera plus relevée que jamais avec la présence de Mons, Tubize et Rochefort notamment. "Oui et sincèrement, on ne va pas boxer dans cette catégorie-là, avoue Manu Valoir. Sur un championnat complet, ce ne sera pas possible, je crois, de tenir la distance avec ces équipes-là. Mais sur un match ou l’autre, on pourra, j’en suis convaincu, battre tout le monde. Il y a beaucoup de qualités dans notre groupe et je suis certain qu’elles vont s’exprimer cette saison…" C’est tout le mal qu’on souhaite à ce Stockay-là…

Jean-Pierre Dalla Costa : « La dynamique est bonne»

Jean-Pierre Dalla Costa, vous semblez radieux alors que la reprise approche. Stockay est-il plus fort que jamais pour affronter cette solide D2 ACFF?

Je le pense, oui. On a gardé l’essentiel de nos forces vives et on a recruté intelligemment. Notamment avec Senakuku et Boumediane, là, tout dernièrement. On est plus fort, plus solide, plus complet, mais bon, je ne sais pas si on va pouvoir revoir les objectifs à la hausse après la très belle campagne de la saison passée. Pourquoi? Parce que la série est encore plus forte. Il y a des gros candidats à la montée. Je ne dis pas qu’on va jouer tel ou tel classement. Mais je pense qu’on a une équipe qui peut battre tout le monde. On a vraiment des grosses qualités.

Jean-Pierre Dalla Costa, un président unanimement apprécié par ses joueurs. ©Yves Bircic

Chaque année, vous hésitez à continuer. Dans quel état d’esprit abordez-vous cette saison?

Je suis serein et plus motivé que jamais. Je ne dis pas qu’on va monter une équipe pour jouer la N1 dans les prochaines saisons mais j’aime beaucoup la dynamique amenée par Manu Valoir. Il y a un fond de jeu, cela bosse sérieusement et calmement. Que demander de plus? Il y a aussi une vraie progression. Cela fait plaisir à voir et à vivre.

Le club avance en coulisses aussi avec le placement de sièges et le rapprochement avec Engis. C’est sympa aussi, ça, non?

Oui et on a en plus, en ce début de saison, un terrain impeccable. On doit tirer un grand coup de chapeau à la Commune qui va installer ces sièges. Je suis un peu entendu et ça fait du bien. Ce n’est pas toujours facile de porter un tel projet seul. Quant à la collaboration avec Engis, je m’en réjouis, bien sûr. C’est une belle avancée pour tout le monde. Ce ne sera que du bonheur d’avoir quelque 200 jeunes sous notre giron. Après, tout reste encore à faire, hein. On doit mettre progressivement cette collaboration en place en organisant tout. Mais il est déjà acquis, par exemple, histoire qu’il y ait une symbiose, que des jeunes vont jouer chaque fois avant la D2 ACFF quand on jouera à domicile. On va pouvoir ainsi permettre à nos jeunes d’être valorisés.

Ritchie Kitoko : «Oui, j’ai pensé à arrêter le football»

Un grand sourire et une forme retrouvée. L’ancien Diable rouge Ritchie Kitoko se remet progressivement d’une fracture tibia-péroné encourue en novembre 2022. «Je ne suis pas encore opérationnel, confie-t-il attablé avec sa famille. Je le serai dans un bon mois. mais j’ai déjà repris la course. Et cela fait un bien fou…»

L’ancien joueur, entre autres, de l’Udinese revient de loin. Il l’avoue d’ailleurs lui-même : il a bien cru qu’il allait arrêter le football pour de bon. «Le jour même de ma blessure, je me suis dit que c’était fini, avoue-t-il. Je ne voulais plus faire les efforts qu’il fallait pour revenir dans le coup. Puis, après, très vite, je me suis dit que je ne pouvais pas finir ainsi. Non, je voulais revenir au top et reprendre ce qui a été ma vie pendant longtemps. Et, du coup, là, j’ai décidé de continuer et encore quelques saisons…»

Ritchie Kitoko espère revenir progressivement. ©Heymans

Avec son coach Manu Valoir comme adjuvant numéro 1. «Je me réjouis à fond qu’il revienne, avoue Manu. Il est super important sur et en dehors du terrain. Ce mec, c’est la classe. Il apporte tellement. Je l’ai d’ailleurs dit au président : c’est lui que je voulais voir resigner en premier. À la fin de ma carrière de joueur, je me suis gravement blessé et mon coach de l’époque m’a rejeté. Moi, je ne veux surtout pas faire ça avec lui. Il mérite d’être soutenu. On l’attend de pied ferme, avec plaisir.»

Vestiaires

90 sièges en tribune

Lentement mais sûrement, Stockay avance dans l’amélioration de ses infrastructures. Ainsi, la tribune principale va être améliorée de 90 sièges dans les prochaines semaines. «Tout devrait être opérationnel pour notre deuxième match de la saison à domicile» assure Alain Braibant. Sympa, ça.

Encore un deuxième gardien

Stockay a désormais bouclé son noyau à l’exception d’un poste : celui du deuxième gardien pour seconder Alfieri. Des essais ont déjà eu lieu mais aucun concluant jusqu’ici. Noureddine Mardi, l’ex-gardien de Huy, a notamment été testé. Pas impossible qu’il revienne dans les prochains jours.

Boseko suspendu 6 semaines

On ne verra pas Jessy Boseko pendant six semaines. À la suite d’une rouge reçue face à Verlaine en amical, l’avant stockali sera puni. Mais le club va aller en appel d’une sanction qui semble assez disproportionnée.

Senakuku : «Je me sens bien au club»

Erwin Senakuku est de retour après un passage avorté à La Louvière. «En fait, ça n’allait pas pour moi d’aller à La Louvière car ce n’était pas compatible avec mon boulot, explique-t-il. Maintenant, je m’étais déjà bien senti lors de mon premier passage ici. Donc, je pense que je vais vite m’adapter. C’est clair que je ne suis pas encore le grand Senakuku. Mais sans me mettre de pression, cela va revenir. Je me suis fixé un objectif en termes de buts. Mais je le garde pour moi pour la suite de la compétition. Je vais bosser pour arriver à cet objectif. Cela va revenir, j’en suis sûr… »

Le noyau

Le staff

Entraîneur : Manu Valoir (2esaison).

Entraîneur adjoint : Yannick Woos.

Entraîneur des gardiens : Pierre Todesco.

Les joueurs

Gardien : Lucas Alfieri.

Arrières : Alexis Sternon, Tom Jurdan, Ayoub Rayane, Mylan Kotchkarov, Miguel Dachelet (Stade Verviétois).

Médians : Quentin Ronvaux, Paul-Armand Niankou, Théo Pannier, Ritchie Kitoko, Tom Boulenger, Nassim Saïdi (Tirlemont), Anwar Labrahimi (Visé), Outman Boumediane (Gosselies), Florent Bernier, Yassine Boumediane.

Avants : Jessy Bosseko (Waremme), Quendrim Bakija (Namur), Alessio Caufriez (Winkel), Erwin Senakuku (La Louvière).