Football (P1) - Amaury Docquier ne digère pas le penalty concédé : "Je prends le ballon en devançant mon adversaire"

Mais notre étonnement fut de le voir évoluer sur le flanc gauche. C’est vrai que le garçon a les ressources physiques pour gérer un couloir à lui seul. "Évidemment, je me préfère plus dans l’axe du jeu, remarque-t-il. Mais l’entraîneur me trouve plus percutant à cette place. C’est un système où les flancs doivent énormément travailler soit offensivement, soit défensivement. Les courses sont incontestablement très longues. Il faut pouvoir assumer. Quand ce système de jeu sera assimilé à 100%, il devrait apporter des résultats."

Et de fait, déjà lors de cette nocturne, beaucoup de bons centres de la gauche ou de la droite sont tombés dans le rectangle. Il ne manquait que la conclusion. Mais là où notre jeune élément peste toujours, c’est sur le penalty qu’il commet pour ramener les adversaires à égalité. "J’ai regardé la vidéo de la rencontre plus de dix-sept fois, martèle-t-il. J’ai visionné l’action au maximum du ralenti. J’ai même fait un screenshot. Je peux vous dire que je ne fais pas de penalty dans le rectangle. Sur la pelouse humide, je réalise un tacle glissant. Je prends le ballon en devançant mon adversaire qui, intelligemment, me percute dans le rectangle. L’arbitre donne d’ailleurs un coup franc. Mais c’est le juge de touche qui signale le geste fautif. Bon, maintenant, je me dis que tout le monde peut se tromper. Même en D1, il y a des erreurs d’arbitrage."

Et de ce genre de situation, bien souvent, on en ressort grandi.