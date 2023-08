Athlétisme: dans la forme de sa vie, Ilona Masson améliore par deux fois son record de Belgique U23

Difficile de lui donner tort tant elle a brillé dans la capitale, s’envolant déjà à 13m36 dès son deuxième essai. Une marque qui a mis du temps à être officialisée. "Au départ, il n’y avait pas de mètre métallique, qui est obligatoire pour l’homologation des records de Belgique. Du coup, j’étais contente, mais je me demandais si ça allait être bon. Finalement, les organisateurs en ont trouvé un et la nouvelle est tombée: j’améliorais mon record de Belgique de trois centimètres. Mais je savais aussi que je pouvais faire encore mieux. Je me sentais vraiment bien."

Ilona Masson a battu son record personnel. ©BELGA

Et c’est peu dire qu’Ilona Masson se connaît bien puisque tout s’est emboîté parfaitement lors de son cinquième essai, mesuré à 13m51. Une performance synonyme d’amélioration de son record de Belgique U23 mais aussi de record francophone. Tout simplement exceptionnel car cela la place également au troisième rang des meilleures performeuses belges de tous les temps. "Franchement, quand je suis retombée, je savais que j’avais été plus loin que les 13m36. Mais je ne m’attendais pas à une telle différence. Lors des championnats de Belgique, j’avais réalisé des sauts de cette valeur-là mais il était difficile de faire une bonne planche à cause du vent. Ici, il n’était pas trop présent, ce qui m’a permis d’avoir un élan plus régulier. Les étoiles se sont alignées. "

Les étoiles, la Hannutoise y a encore un peu la tête, elle qui ne mesure pas encore la portée de ses performances. "Je ne réalise pas encore que je suis la troisième performeuse belge de tous les temps, avoue Ilona Masson. Depuis quelques semaines, on s’était renseigné sur les records et j’avais en tête de m’emparer de celui francophone. C’est désormais chose faite. "

Des résultats d’autant plus impressionnants que la protégée de Michel Boels a connu un véritable coup d’arrêt au cœur de la saison hivernale. "C’est ce qui me fait dire que je n’aurais pas pu imaginer cela en début de saison. J’ai eu une fracture de fatigue au bassin. Ce n’est rien de grave mais elle était mal placée et je n’ai plus pu rien faire durant deux mois et demi. J’étais décalée par rapport à tout le monde et je ne pouvais pas imaginer être à un tel niveau, savoure Ilona Masson. C’est vrai que j’étais un peu déçue de ne pas pouvoir me qualifier pour l’Euro U23 mais ma saison est réussie quoi qu’il arrive. J’ai galéré à passer cette barre des 13 mètres mais je la franchis désormais à chaque fois, je suis contente que ça devienne régulier. "

Tous ses objectifs désormais remplis, ne reste plus qu’une chose à faire pour Ilona Masson: profiter de sa forme pour se rapprocher, petit à petit, de la fameuse barre des 14 mètres.

Michel Boels : «Ilona possède un vrai talent pour le triple saut»

Quel entraîneur peut se targuer de «posséder» les records de Belgique Open et U23 dans une même catégorie? Ils ne sont sans doute pas nombreux et Michel Boels fait partie de ce cercle restreint, lui qui fut le coach de Svetlana Bolshakova lors de son triple bond à 14m55 en 2010 avant d’être celui d’Ilona Masson depuis maintenant quelques années.

Bien logiquement, l’entraîneur n’était pas peu fier des performances de la Hannutoise. «Ilona possède un vrai talent pour le triple saut, abonde-t-il. J’ai toujours dit qu’elle pouvait sauter 14 mètres. Mais pour ça, il faut s’entraîner pendant des années. C’est d’ailleurs dans cette optique que nous avons l’idée de passer sous le statut professionnel pendant quelques mois. Histoire de prendre du temps pour l’athlétisme et on verra où cela nous mène. En tout cas, elle a tout ce qu’il faut. Notamment au niveau technique, un domaine dans lequel elle est l’une des meilleures du monde. Mais il lui manque un peu de force. C’est quelque chose qui nécessite du travail pendant des années.»

Et même s’il a toujours été convaincu des qualités de son athlète, Michel Boels le reconnaît sans ambages : il ne s’attendait pas à de telles performances cet été. «Car sa blessure, encourue mi-décembre, a tout de même été assez grave. On n’a pu commencer à préparer la saison estivale qu’au mois de mars. Son grand défi était de pouvoir se qualifier pour les championnats d’Europe à Espoo, ce qu’elle n’est pas parvenue à faire car nous avions pris trop de retard en termes de préparation. Mais on a continué à travailler en se disant qu’il ne fallait pas laisser tomber et qu’il était important de croire en elle. Depuis qu’elle a franchi la barre des 13 mètres, elle ne cesse de s’améliorer. Il ne faut pas oublier qu’au début de l’année, son record outdoor était de 12m70 et de 12m91 en salle. Ici, elle est au-dessus des 13m50, c’est tout simplement extraordinaire.»

Le mot est bien choisi car il ne faut pas oublier que nous sommes déjà à la fin août, que les athlètes sont sur le pont sans arrêt depuis trois mois et que nombre d’entre eux ont déjà rangé les spikes au placard. Sans oublier qu’Ilona Masson mène ça de front avec ses études. «Beaucoup d’athlètes se laissent aller après les championnats de Belgique, ce qui n’a pas été son cas. Maintenant, elle peut encore espérer aller plus loin (NDLR : il reste encore notamment les championnats de Belgique espoirs le 10 septembre) mais son pic de forme va-t-il encore se poursuivre? La saison devient longue et la météo incertaine à partir de jeudi. On verra bien.»

Mais au vu de ce qu’elle propose depuis presque deux mois, il ne serait pas étonnant de voir Ilona Masson surprendre tout le monde comme elle en a désormais pris l’habitude.