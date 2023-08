Verlaine prend l'eau à Lokeren en Coupe de Belgique: "On a baissé les bras"

Privé de Legaer, Debra, Reciputi et Choukri, Verlaine se présentait au Daknam déforcé mais avec l’ambition de créer l’exploit face à une formation de Nationale 1. Malheureusement pour les Taureaux, la marche était bien trop haute. Après un quart d’heure et l’ouverture du score de Van Moerzeke, Verlaine a baissé les bras. Quelques minutes plus tard, Lokeren double la mise sur coup franc. "On commet deux erreurs individuelles", déplore Mourad Lachhab.