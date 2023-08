Sans être flamboyant, Burdinne se sort du piège amaytois en P2A

Après la pause, Arnaud Louis reçoit un caviar de Dimitri Bronckart et se retrouve face à Lallemand, qui sort le grand jeu. Burdinne peut se mordre les doigts, d’autant que les Amaytois se rebiffent.

Après deux incursions de la gauche signée Gauthier Simon, Santoro se retrouve esseulé à l’entrée du grand rectangle et trompe Delmelle. Une égalisation suivie de près par l’exclusion de Diakité, victime d’un tacle appuyé sur Formica. Dans la foulée, Burdinne sort de sa boîte. Sur un corner donné de la droite, Amaury Bronckart est présent, seul, au deuxième poteau et n’a plus qu’à pousser la balle au fond des filets (2-1). Soulagement pour les Burdinnois qui gèrent la fin de rencontre. Une partie frustrante pour des Amaytois qui finiront la partie à neuf, après une nouvelle exclusion signée Jérôme Olivier, après avoir proféré des insultes.

Burdinne s’offre ainsi sa toute première victoire de la saison, alors qu’Amay n’a toujours pas encore remporté le moindre point.

Arbitre : Dimitri Legros.

Cartes rouges : Diakité (73e), Olivier (90e).

Cartes jaunes : Garcia, Musial, Mauroy.

Buts : Preud’homme (1-0, 12e), Santoro (1-1, 71e), A. Bronckart (2-1, 76e).

BURDINNE : Delmelle, A. Bronckart, Dorval, Triffaux (70e Saka), Mathieu (59e Formica), D. Bronckart (70e Cornélis), Louis, Musial, Mauroy, Preud’Homme (69e Warnotte), Delchambre.

AMAY : S. Lallemand, Trompette (80e Mertens), Niedt (59e Diakite), Santoro, Essafi (33e Amor Y Suarez), Olivier, Dupuis (75e Trubia), L. Lallemand, Garcia, J. Olivier, Dormal.