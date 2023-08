L’arbitre Dimitri Legros menacé après Burdinne-Amay : "Je suis consterné d’en arriver à des situations pareilles"

Alors que Burdinne s’est imposé contre Amay (2-1) ce dimanche 20 août 2023, l’après-match ne s’est pas déroulé dans la bonne humeur. Dimitri Legros, l’arbitre de la rencontre, a été pris à partie par plusieurs supporters amaytois. Les hommes de Grégory Dufer ont été réduits à neuf, ce qui n’a visiblement pas plus à tout le monde. "J’avais décidé de ne pas remonter à la buvette, pour éviter les polémiques inutiles, explique l’arbitre de 23 ans. Malheureusement, alors que je sortais de mon vestiaire, plusieurs supporters d'Amay m'attendaient. Une dame m’a alors fixé et a commencé à m’insulter en estimant que j’étais contre Amay. Ma copine et mon papa ont également reçu plusieurs insultes et, ça, je n’accepte pas. En tout, il y avait sept supporters mais c’est une minorité. Je ne mets évidemment pas tout le club dans le même panier. Moi, je n’ai rien contre eux."