Incroyables, les Wanzois passent en 16e de finale de la Coupe AWBB

Maintenant, en voyant la fatigue s’installer et, surtout, les Namurois filer à +8 à huit minutes de la fin du match, on pensait le match plié. C’était sans compter sur la combativité et le collectif de Sucriers qui allaient revenir au score. Oudenne dans la raquette puis une bombe de Lhonnay et enfin deux points de Fraipont permettaient de faire 79-79. Et Wanze n’encaissait toujours pas… À l’inverse, R.Paulus plantait une nouvelle bombe pour prendre trois longueurs d’avance alors que Lhonnay frappait encore à trois points pour officialiser cet exploit des Sucriers qui passent en 16e de finale. "C’est juste incroyable ce que réalise ce groupe ", nous confiait le coach Content.

QT : 25-18, 24-21 (49-55), 23-12 (72-67), 10-19.

WANZE : De Liamchine 9, Goosens 2, Paulus R 19, Oudenne 9, Raboz 8, Fraipont 8, Saive 5, Lhonnay 10.