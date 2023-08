Et c’est Vaux-Borset qui prend en premier les devants via Hamid qui lance Gretry, mais cela ne mène à rien. Pas le temps de se morfondre sur une occasion qui aurait pu faire mouche que Lufuluabo parvient à récupérer un ballon là où les Hannutois ne savent pas quoi en faire. Si une relance devait être faite, ce ne fut pas le cas et l’attaquant valborsetin conclut sans trembler, avant le quart d’heure (0-1).

Par la suite, Hoc se voit lancé sur son flanc où un centre est réalisé. Drechsel est présent au bon endroit, au bon moment (1-1). Si un hors-jeu aurait pu être sifflé, il n’en sera rien, le but est accordé et les avis divergent. À cet instant, le réveil hannutois semble possible.

Hoc, de nouveau dangereux, tombe dans le rectangle. L’arbitre est catégorique: c’est une simulation et balle aux visiteurs.

Déjà présent devant les cages, Gretry est encore en passe de conclure mais Catoul se défend bien. L’action qui suit est similaire au premier but des Hannutois, mais, malheureusement, cette fois-ci, le ballon est contré. Deux minutes plus tard, Hannut B continue de pousser et c’est finalement Huskin qui s’interpose sans trop de problèmes.

Jaloux, Vaux-Borset revient dans la rencontre. Par contre, Catoul n’a plus qu’à tendre les bras pour cueillir le ballon. La première période se clôture sur un coup franc presque anecdotique des hommes de Fred Bellucci.

Les protégés de Jean-Michel Pasleau doivent continuer s’ils souhaitent venir à bout de leurs adversaires. Cependant, c’est l’effet inverse qui a lieu dès la reprise. Les actions pleuvent pour les Valborsetins. Que ce soit Gaspar Koke qui entre magnifiquement bien, ou alors Théo Fallais, qui se montre pour la première fois du match percutant.

Encore endormis de cette pause qui entrecoupe les mi-temps, Grandgagnage & co plongent. Contrairement à Catoul qui doit se retourner à deux reprises. Une première fois via la montée au jeu fulgurante de Gaspar Koke et la seconde fois… du même joueur qui lobe en toute confiance le portier hannutois.

Arbitre: Pascal Dewandre

Cartes jaunes: Hoc, Assiedi, Kipoy, Gaspar Koke, Lantin, Bellucci, Wille, Heer.

Buts: Lufuluabo (0-1, 8e), Drechsel (1-1, 17e), Gaspar Koke (1-2 et 1-3, 66e et 86e).

HANNUT B: Catoul, Renard (81e Lacroix), Constant (55e Culot), Degrelle, Hoc, Corthouts (60e Geuquet Ac.), Drechsel (68e Delchambre), Grandgagnage, Kipoy, Adam, Wille.

VAUX-BORSET: Huskin, Demoulin, Regnier, Morales Ledesma, Hamid, Fallais T. (60e Lantin), Fallais L., Masson (42e Mathelot), Gretry (46e Gaspar Koke), Lufuluabo, Assiedi (68e Heer).