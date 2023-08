C’est une équipe bien courageuse qui s’est rendue à Marchin. Si La Clavinoise a pu titller Marchin, ce sont finalement les hommes de Jean-François Nossin qui se sont largement imposés.

Buts : Brems (2), Honnay (2), Delvaux (1), Delizée (1), Del Conte (1) pour Marchin et Leprince pour La Clavinoise B.

Modave 2 - Limont 1

Avec seulement onze joueurs dont des blessés, Limont a lutté tant bien que mal. "On devait tout de même gagner, mais les conditions n’étaient pas réunies", explique David Jeunehomme. Pour Modave, quelle aubaine. "Notre première période nous a bien aidés", signale Yannick Buron.

Buts : Boccar et Jonet pour Modave et Rasquin pour Limont.

Couthuin B 7 - Merdorp 2

Petite promenade de santé pour les Couthinois. "Avec tout le respect que j’ai pour cette équipe, c’était comme un match d’entraînement pour nous", soumet Geoffrey Verlaine.

Buts : Pasquiers R. (2), Gustin (2), Baillet H., Respen, Marchal pour Couthuin et Akando pour Merdorp.

Thisnes B 1 - Faimes B 6

Auteurs de vingt premières minutes tonitruantes, les Faimois se sont offert cette rencontre sur un plateau. "C’est ce qui a donné le ton pour le reste de la rencontre", souligne Raphaël Mathieu.

Ce que Pierre Modave ne peut contredire. "On perd la rencontre dans les premiers instants."

Buts : Sacré (3), L. Leroy, Brugmans, Minette pour Faimes B et Serano pour Thisnes B.

Racour 7 - Strée B 0

Après l’échec face à Vaux-Borset, voici l’écrasante victoire de Racour. "On aurait pu alourdir le score, avoue Kévin Declippeleir. Mais de leur côté, ils auraient pu réduire le score. Nous les avons dominés, point à la ligne."

Pour Strée B, c’est une rencontre qui s’est très mal passée. "Dès les premières minutes c’était dur, narre le coach Guy Ekwalla. Il y a eu trop d’erreurs individuelles."

Buts : Burton (3), Darte, Tintigner H., Gemine, Bertrand.

Fraiture Sports 4 - Wasseiges B 1

"Ce fut difficile pour nous en première mi-temps, raconte Sébastien Baucamp. On s’est plus donnés dans la seconde. Notre 6/6 est assuré et nous retiendrons que cela de cette rencontre."

À Wasseiges B, on s’attendait à connaître des difficultés. "Ce n’est pas une surprise, explique Jonathan Huens. Ils ont un gros impact physique. Dommage pour nos face-à-face ratés."

Buts : Reclaire (3) et Hart pour Fraiture Sports et Haumont pour Wasseiges.