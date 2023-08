Football - P3A: Warnant B se montre intransigeant sur le terrain de Stockay B

Plus sportivement, les Warnantois ont sans doute écouté les critiques de leur entraîneur Alain Fays de la semaine dernière. Celui-ci se plaignant d’un manque de créativité, les Verts allaient s’en donner à cœur joie. Dès la 20e minute, alors que le début de la rencontre était plutôt équilibré, Akakpo fauche Thirion dans le rectangle. Le penalty est indiscutable et Martin Ronveaux le transforme parfaitement dans le petit filet. Loin de faire reculer le bloc warnantois, ce but va plutôt les transcender. Et sur un long ballon de Mestdag, Boti Bi se troue et envoie le ballon dans les pieds de Ronveaux, qui s’offre un doublé en trompant calmement le portier stockali.

Si ce matelas d’avance pouvait sembler décisif, l’équipe de Lacharon va tout de suite réagir. Et sur l’une des nombreuses combinaisons des ailiers locaux, Gratien commet une faute indiscutable dans le rectangle. De quoi permettre à Jusufi de réduire la marque sur penalty.

La seconde période reprend d’entrée avec le tournant du match. Daubée et Bellavia sont exclus pour une bagarre, de quoi offrir des espaces pour les deux équipes. Ce dont vont mieux profiter les Warnantois qui prennent le large grâce à un solide coup de casque de De Gheus. La messe était dite et le solo de Delvaux, ainsi que le but rempli de malice de Panepinto, ne feront finalement qu’aggraver un score finalement tout à fait logique au vu de la rencontre. Warnant B a convaincu et a montré une jolie facette alors qu’en face, cette défaite pourrait sans doute faire retomber les pieds sur terre certains joueurs stockalis.

Arbitre: Ronan Van Hove.

Cartes jaunes: C.Dony, Gratien, Maquet, Ubieta, Lacharon, Delvaux.

Cartes rouges : Bellavia (52e, directe), Daubée (52e, directe).

Buts: Ronveaux sur pen (0-1, 20e), Ronveaux (0-2, 22e), Jusufi sur pen (1-2, 45e), De Gheus (1-3, 59e), Delvaux (1-4, 83e), Panepinto (1-5, 90e).

STOCKAY B: Akakpo, Boti, Jusufi, Ali, Bellavia, Niang, Nafrak (71e Nikoyo), Mbote, Scifo, Bamporubusa (20e Maquet), Campanella.

WARNANT B: Mestdag, L.Dony (62e C.Dony), Delvaux, De Gheus, Ronveaux (80e Robaux), Thirion (82e Panepinto), Gratien, Ubieta, Fays, Rossoux (70e Bonroy), Daubée.