Football - P2A: Vainqueur 3-1 de Thisnes, Jehay avait retrouvé son cœur et ses jambes

Dès l’entame de match, les duels sont intenses et les courses nombreuses. Thisnes tente de mettre le pied sur le ballon et ne tarde pas à se créer les premières opportunités. Esseulé au petit rectangle, Parthoens manque sa déviation de la tête. Quelques minutes après, sa deuxième reprise du crâne trouve la latte. Pas en reste, l’attaquant hannutois va bénéficier d’une troisième occasion de faire sauter le verrou mais Surkijn s’interpose bien. S’ils souffrent quelque peu aux abords de leur rectangle, les locaux se montrent intéressants en reconversion. Les centres manquent néanmoins de précision pour inquiéter leur rival du jour. Il faut finalement attendre la fin de la première période pour voir la plus belle occasion des Amaytois. Bodart part du milieu de terrain et slalome entre tous ses adversaires mais sa frappe heurte le poteau.

Après la pause, les protégés de Franck Walo continuent sur leur lancée. Et ça va payer. À la limite du hors-jeu, Lokola s’en va. Il se joue de Sylla avant d’armer sa frappe, Olivier ne peut que repousser vers un Di Miceli qui a bien suivi et conclut sereinement. Touché dans son ego, Thisnes se rebelle et va revenir au score sur penalty via Belme. Mais alors qu’on pense les visiteurs lancés vers le succès, ce sont les Jaune et Noir qui repassent devant. Loïc Pirotte met Di Miceli sur orbite. L’avant-centre se joue de la défense avant de servir Marco Derenne. Buteur, le numéro 10 ne va pas tarder à voir double sur penalty.

Les Jehaytois tiennent leur victoire et lancent leur saison après leur débâcle à Momalle. De son côté, Thisnes devra apprendre à tuer la bête surtout quand elle est blessée.

Arbitre: Bernard Fairon.

Cartes jaunes: Melin, Landrain, Cortellini, Bodart, Vandenberg.

Buts: Di Miceli (1-0, 50e), Belme (1-1 sur pen, 75e), M.Derenne (2-1 et 3-1 sur pen, 80e et 82e).

JEHAY: Surkijn, Cortellini, Pizzinato, Vitoux (75e Volont), Melin, Leva (79e Mailleux), Bodart, Lokola (65e Pirotte), M.Derenne, David (86e Thirion), Di Miceli.

THISNES: Olivier, Landrain (81e Gotta), De Vierman, Sylla, Vanderveck, Vandenberg, Vandervost (60e Dierickx), Belme, Licour, Vinchent (52e Bernard), Parthoens (75e Latour).