Football - P2A: Templiers se montre plus efficace que Braives

Les deux équipes étaient en confiance après leur succès inaugural et la partie s’annonçait disputée. Et elle le fut. Les acteurs ont par ailleurs livré une copie d’un excellent niveau, sans temps mort, avec beaucoup d’intensité. Seul bémol: les occasions n’ont pas été légion. Cinq tout au plus dont deux transformées en but par l’inoxydable Morsat et trois repoussées par les portiers.