Football (P1): Geer cherche le schéma gagnant après un nouveau nul

À peine quelques tours de trotteuse digérés, D. Meunier s’emparait du cuir en milieu de terrain avant de le propulser dans l’angle de l’infortuné Racz (0-1). Une onde de choc parcourait l’échine des acteurs locaux. Heureusement, ils réagissaient immédiatement. Docquier ajustait un centre de la droite qu’oubliait de conclure Julin, seul face au gardien adverse. Les Orangers géraient leur viatique avec hargne et détermination. Et leurs ballons en profondeur dérangeaient des Bleus plus offensifs. Suite à un coup franc de Henquet, Pasteels cadrait un envoi au ras du sol que Stassen détournait avec brio. Un nouveau centre de Père de la gauche offrait l’égalisation à Julin qui rencontrait la transversale.

À la reprise, les visités accéléraient le jeu. Henquet, sur un coup franc dans l’axe, obligeait Stassen à une nouvelle parade. Sur une xième attaque, Julin, excentré, trompait le gardien adverse (1-1). Dans la foulée, Henquet distillait un coup franc dans le rectangle. Georges surgissait pour conclure (2-1). Les locaux tenaient peut-être leur premier succès. Malheureusement, lancé en profondeur sur la droite, Denoël se faisait accroché dans le rectangle suite au retour en catastrophe de Docquier. Bartholome ajustait le pénalty (2-2). Alors que tout Geer se ruait à l’attaque, Wets récupérait le ballon en milieu de terrain. Voyant Racz avancé, il s’autorisait un lob qui finissait sa course sur le montant. Ouf, les Hesbignons auraient pu tout perdre sur cette dernière action.

Arbitre: Bila Kizedioko.

Carte jaune: Schnackers.

Carte rouge: Bauwens (90e+1, 2cj).

Buts: D. Meunier (0-1, 3e), Julin (1-1, 61e), Georges (2-1, 68e), Bartholome (2-2, 78e sur pénalty).

GEER: Racz, Georges, Henquet (69e Cokgezen), Docquier, Julin, Vigil Bajo, Velegan (83e Vervoort), Père, Philippe, Fadda, Pasteels.

HOMBOURG: Stassen, Denoël (85e Vanchaze), Schnackers, D. Meunier, Das, S. Meunier (65e Wets), Bauwens (90e+1 Baltus), Halleux (70e Tamma), Hick, Bayard, Bartholome.