Football (P1): Fize ne méritait pas mieux face à Tilff

Si la première occasion est à mettre à l’actif de Wojciechowski qui ne cadre pas son envoi, il s’en faut de peu dans l’autre camp qu’El Farsi, très remuant, n’ouvre le score depuis le petit rectangle. Heureusement, Lallemand s’interpose pour empêcher le cuir de franchir la ligne de but. À la demi-heure, ce diable d’El Farsi s’infiltre dans la défense locale et dribble Matriche. Cette fois, c’est Thiry qui sauve les meubles in extremis.

C’est pourtant Fize qui ouvre le score. Suite à une faute de Moscato, Beaupain botte le coup franc. Ce dernier est malencontreusement dévié par Palmaers qui prend Aerts à contre-pied (1-0). Les hommes d’Éric Thirion ont-ils fait preuve d’un peu de relâchement ? Toujours est-il que sur la remise en jeu, El Farsi s’en va tromper Matriche d’un envoi croisé, ramenant les deux équipes à égalité (1-1). Ce n’est pas tout puisque juste avant la pause, Duchnik quitte son poste de défenseur central et se lance à l’assaut du but adverse. Il se défait de Matriche venu à sa rencontre. Thiry va récupérer le cuir. Mais Duchnik ne s’avoue pas vaincu et, grâce à un magnifique tackle, récupère le ballon avant d’aller le déposer calmement derrière la ligne de but (1-2).

Après les citrons, Fize ne parvient pas à trouver la faille dans le bloc adverse. Les plus sérieuses occasions sont tilffoises. Lakaye fait parler sa vitesse, mais croise trop son envoi. Asensio, bien servi par Choupo, oblige Matriche à la parade. Du côté fizois, une seule occasion à se mettre sous la dent, une tête trop enlevée de Mayanga. C’est évidemment bien trop peu pour inverser le score. Tilff remporte une victoire méritée. Les hommes d’Éric Thirion débutent bien mal ce championnat avec zéro point sur six. Il va falloir se reprendre dès dimanche à Hombourg.

Arbitre : François Mouton.

Cartes jaunes: Nzembo ; Moscato.

Buts : Beaupain (1-0, 30e), El Farsi (1-1, 32e), Duchnik (1-2, 43e).

FIZE : Matriche, Tihon (63e Diederen), Ngengele, Thiry (77e Mota), Lallemand, Beaupain, Morrier, Piccoli (59e Mayanga), Nzembo, Sprimont, Wojciechowski.

TILFF : Aerts, Fofana, Duchnik, Ziani, Moscato, Palmaers, Asensio, El Ghoulbzouri, Choupo (88e Mbarga), El Farsi (74e Mbazoa), Lakaye (59e Coulée).