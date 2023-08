Football - Coupe de Belgique: En battant le Tempo Overijse, Warnant s’offre Lokeren à domicile au cinquième tour

Le premier quart d’heure se résumait à un round d’observation avec pas mal de duels. Progressivement, les Verts se montraient plus entreprenants avec une excellente circulation de balle qui obligeait les Rouges à reculer. Et de fait, Crespin, sur la gauche, alertait Mabanza qui d’un toucher ajusté trompait De Vriendt (1-0). Suite à un corner de Timmermans, Dejoie voyait sa reprise détournée par le gardien adverse. Dès cet instant, les visiteurs perdaient pied. Tout profit pour Mabanza dont le tir croisé de la droite faisait mouche (2-0). Souvent mal positionnée et trop naïve, la zone défensive des hommes de la périphérie bruxelloise ouvrait des couloirs. Mabanza, souvent dans les bons coups, aurait dû alourdir l’addition. Au final, c’est une accélération de Miévis sur la droite qui offrait un caviar à Scevenels (3-0).

À la reprise, les visités se contentaient de gérer leur avantage. Ce qui évidemment permettait aux visiteurs d’être plus présents offensivement. Peeters secouait d’ailleurs le poteau de Marly sur un coup franc. Nzinga, de la tête, activait aussi le réflexe du dernier rempart local pour dévier le cuir sur la transversale. Toutefois, sur un corner de Timmermans, la défense adverse remettait sur le pied de Monmart qui activait le marquoir (4-0). Sur une dernière grosse course, Mabanza fixait les chiffres (5-0). Ce score de forfait envoyait les Hesbignons au cinquième tour face à Lokeren. "Nous jouerons à domicile, certifie Stéphane Jaspart. Je n’ai pas envie que mes gars s’épuisent sur un grand terrain." Logique…

Arbitre: Yann Jamar.

Carte jaune: Crespin

Buts: Mabanza (1-0, 18e), Mabanza (2-0, 22e), Scevenels (3-0, 37e), Monmart (4-0, 83e), Mabanza (5-0, 90e).

WARNANT: Marly, Piette, Dejoie (75e Libert), Scevenels, Biscotti (75e Monmart), Timmermans, Mievis (63e Kambuania), Mavuba, Nézer (63e Cavillot), Crespin (75e Koffi), Mabanza.

TEMPO OVERIJSE: De Vriendt, Joachum (46e Sarkic), Kamneng, De Doncker (27e Justé), Peeters, Cocchiere, Dehond, Lenaers, Nzinga, Rossenbacker, Ziwa.