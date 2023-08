Basket-ball (Coupe AWBB) : promenade de santé pour les Hutoises

Pouvant enchaîner les transitions, trouver de bonnes options collectives et adroites à distantes, les Hutoises étaient seules sur le terrain et pouvaient se permettre de ne pas aligner Gaspar. Un jeu léché avec les tirs de Crelot, une bonne A. Marteau et une Renard en feu à l’image de son action de feu. Après avoir arraché la balle dans les mains adverses au rebond et, assise au sol, elle rentrait son shoot. Mais pas de centième point.

QT : 11-27, 6-21 (22-48), 6-23 (28-71), 17-27.

HUY : Crelot 21, Matthys 7, Dekeyser 10, Marteau A 18, Marteau L 8, Baggio 16, Renard 18.