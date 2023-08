Basket-ball (Coupe AWBB) : première victoire collective des Waremmiens

"Je suis content du comportement de l’équipe et de l’envie démontrée. L’adversaire avait des grands mobiles ce à quoi nous n’étions pas opposés en P1. L’apprentissage continue donc. On a eu du moins bon mais aussi du bon très positif et c’est sur quoi nous continuons à construire", explique le coach. D.D.

QT : 23-18, 21-20 (44-46), 23-12 (67-58), 7-8.

WAREMME : Rappe 9, Ceulers 10, S Germay 9, Parent 3, Deville 10, Cools 3, Boscic 10, Germay A 0, Bastin 6, Corvers 13.