Basket-ball (Coupe AWBB) : Huy crucifié par la zone adverse

Une avance que les Hutois allaient faire fructifier en proposant de belles choses pendant quinze minutes. Face à des locaux fortement diminués, Huy devait composer sans Roncali et perdait immédiatement Danze sur entorse. Mais, s’appliquant pour trouver Paeleman dans la raquette, avec une bombe de Content et les montées positives de Njoumegni puis De Neve, le groupe de Jovenau allait jusqu’à +12. "Malheureusement, j’ai été déçu par la mentalité et l’application de mes gars. On n’a pas pu compter sur Bouchaouir dont l’essai a été négatif et, au lieu de se souder dans ces moments compliqués, j’ai vu trop peu d’application. Maintenant, j’avoue aussi avoir tenté de nouvelles choses et ne pas avoir aidé le groupe à briguer spécialement une victoire mais à travailler pour le futur", notait un coach voyant tout de même son groupe virer en tête: 31-39.

Mais la seconde période était compliquée car les locaux passaient en zone et profitaient du manque de réussite et de construction des Hutois pour revenir. Sur jeu placé, la défense de Colle tenait le choc mais les locaux passaient devant sur des transitions à 45-44. Un creux offensif terrible pas aidé par un arbitrage laissant terriblement jouer. N’étant sifflé que trois fois après onze minutes de jeu, Ninane n’allait plus être sanctionné pendant 25 minutes consécutives ! Pire encore, après une faute plus que discutable infligée à Paeleman, l’action suivante voyait le pivot local donner un coup de coude au pivot mosan dont la pommette ne résistait pas, l’obligeant à partir se faire soigner pour arrêter le sang.

Une gestion du match permettant de regagner le retard initial. Mais à quel prix ? Une technique à Jovenau plus loin, les joueurs restaient heureusement calmes au moment de fixer les chiffres, ce qui est tout à leur honneur. Cinq fautes locales en quarante minutes d’une rencontre serrée contre seize (plus une technique au coach) pour les Hutois… No comment !

QT : 17-19, 14-12 (31-39), 17-7 (48-46), 15-14.

HUY : Tiquet 2, Danze 0, De Neve 8, Colle 2, Gustin 13, Paeleman 8, Content 6, Njoumegni 13, Bouchaouir 0.