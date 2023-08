Coupe AWBB: deuxième victoire pour Haneffe

Car le retour des vestiaires était tonitruant pour des Templiers impressionnants défensivement, avec seulement neuf points encaissés, et jouant juste offensivement dans le sillage de Gonda à la mène et d’un Ewbank impérial dans la raquette. Un duo qui pouvait aussi s’appuyer sur les deux premières victoires importantes pour le mental et la construction d’un groupe que l’on a hâte de voir, le week-end prochain, contre les deux autres équipes se disputant la qualification pour les 16e de finale. "Nos shooteurs attitrés n’ont pas encore réglé la mire à distance mais cela ne va pas tarder et l’équilibre dans l’équipe se fait comme espéré", soulignait encore le coach.

QT : 21-15, 18-15 (39-38), 22-9 (61-47), 16-20.

HANEFFE : Berger 11, Royen 8, Tassin 8, Georgery 5, Ewbank 15, Gonda 25, d’Alessandro 5, Watrin 0, Delvosalle 0.