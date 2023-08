Basket-ball (Coupe de Belgique): Plus d’application dans le chef des Comblinois, facile vainqueurs de Saint-Louis

Mais, avec les rotations, les Comblinois perdaient de leur superbe alors que les locaux entraient dans leur match au point de revenir à 18-21. Évidemment, pas du goût de tout le monde, à commencer par un L’hoest multipliant les assists pour relancer la machine. Maintenant, même si cela coûtait une troisième faute rapide à Matisse, c’est en augmentant l’intensité défensive que les Rouges devaient marquer leur territoire. Avec trois interceptions suivies d’une bombe, Malempré était insaisissable et montrait la voie. Une bombe de Goémé faisait 24-41 alors que Bodson permettait de passer le cap des 20 points d’avance (24-44).

33-57 à la pause, Comblain trouvait de plus en plus facilement le chemin de l’anneau malgré une réussite moyenne. Mais on savait le groupe perfectible, plusieurs lancers ayant été oubliés en route, trop de fautes commises alors que certains joueurs étaient clairement en deçà. Et la reprise était à sens unique avec, physiquement, les Rouges et Blancs prenant le dessus sur des locaux diminués et devant se contenter d’un panier en cinq minutes. L’inverse de Malempré qui restait au top alors que la bombe de Goémé faisait passer le score du simple au double (35-70).

Rondoz s’imposant à son tour à l’intérieur du jeu, le score prenait des allures de correction alors que l’on attendait juste de savoir l’ampleur de la victoire et qui mettrait le centième point. Car si les locaux n’avaient plus de réussite suite à l’intensité physique comblinoise et devaient même aller rechercher un joueur déjà parti à la cafétéria pour finir la rencontre, Lesuisse et ses coéquipiers alternaient transitions et jeu placé. À trois minutes de la fin, c’est Bodson qui mettait le centième point tout en ne relâchant jamais la défense.

QT : 13-25, 15-32 (33-57), 13-28 (46-85), 105

COMBLAIN : Malempré 17, Lesuisse 8, Goeme 10, Princen 18, Rondoz 8, Bodson 17, Matisse 8, Iarochevitch 17, L’hoest 6.