Warnant B a déjà un match à 6 points face à Warnant B en P3A: "Un excellent challenge pour mes joueurs"

Après deux semaines de compétition, prétendre qu’une rencontre est capitale semble un peu prématuré. Et pourtant, après sa surprenante défaite à domicile contre Geer B, Warnant B semble déjà dans l’obligation de ramener quelque chose de ce déplacement du côté de Stockay B. D’autant que les joueurs de Warnant B ont une revanche à offrir à Alain Fays. "Je me répète mais le problème contre Geer B n’était pas au niveau de l’intensité mais bien des problèmes techniques et de relance. Nous avons bien travaillé à l’entraînement. Mon optique est de toujours jouer pour tenter de nous imposer mais il est vrai que cette rencontre peut être importante au vu de notre calendrier et ce, même si d’autres équipes de la série ont aussi perdu des points importants."