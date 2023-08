Warnant avance avec 17 joueurs: "C’est trop peu"

Les Verts abordent ce match sans la moindre pression. "Une défaite n’est pas catastrophique. Si on l’emporte, on devra normalement jouer notre première rencontre de championnat (NDLR : à Acren), le mercredi 30 août. Et ça, je ne veux pas. On a déjà un calendrier bien rempli..., explique sans détour Stéphane Jaspart. Attention, je veux qu’on aborde cette rencontre pour la gagner car cela reste un match de Coupe, le meilleur moyen pour se préparer en vue du championnat."

Malheureusement pour le "Jas", il devra une nouvelle bricoler. "J’ai à ma disposition dix-sept joueurs, dont deux gardiens. C’est évidemment trop peu, peste le T1. On reste sur une mauvaise prestation contre Richelle en amical. La préparation se déroule calmement et il faut qu’on tire des enseignements afin de ne pas vivre un début de championnat compliqué."

"Quelques noms intéressants"

Ce dimanche, les Verts accueilleront une formation du même niveau. "Je sais qu’ils ont quelques noms intéressants. Je m’en fiche un peu d’avoir des infos avant le match, ce qui m’importe, c’est juste mon équipe", poursuit Stéphane Jaspart qui espère voir qu’aucun de ses joueurs ne sera sur la touche, à quelques jours du début du championnat.

Arbitre : Yann Jamart.

WARNANT : Jaa, Marly, Monmart, Dejoie, Biscotti, Nézer, Scevenels, Mievis, Dilanda, Piette, Libert, Mavuba, Crespin, Koffi, Timmermans, Mabanza. Miezal est blessé.