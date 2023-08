Wanze déjà qualifié pour les seizièmes de finale en Coupe AWBB? "L'équipe a encore très bien réagi"

Jeudi soir, en remportant son 2e match de la compétition, le RBC Wanze a atteint son premier objectif. "Nous voulions gagner pour nous offrir, déjà, une première petite finale dans cette compétition en jouant la qualification contre la R1 de Loyers, explique un Tom Content encore surpris par son groupe. L’équipe a encore superbement réagi contre un adversaire supérieur sur papier qui était venu en croyant sans doute nous manger vu leur niveau physique, leur organisation et l’encadrement de leur équipe. Mais des athlètes ne font pas des basketteurs et, clairement, on a démontré que nous étions une vraie équipe de basket, malgré les absences et avec deux joueurs P4 (Tutelaire et Gustin) qui ont admirablement rempli leur rôle. On est à un moment à +35 dans cette rencontre avec notre culture basket qui est clairement présente et nous permet d’aller de l’avant", continue un coach qui n’a clairement pas apprécié tous les comportements de l’équipe adverse pendant la rencontre.