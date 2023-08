Jogging (Challenge hesbignon): Arnaud Renard gagne en patron sur la WAC’Rémmienne

Et sur la longue distance de 10km, c’est bien évidemment le favori Arnaud Renard qui est parvenu à prendre le meilleur sur ses adversaires. Dans un trio dès l’entame de la course, en compagnie de Guillaume Paulissen et Aurélien Lefevre, l’athlète de bientôt 38 ans a su faire parler son expérience, malgré une solide concurrence. "Guillaume Paulissen s’est amusé durant la première moitié de la course à lancer plusieurs offensives, avant de ralentir, afin de tenter de nous faire mal, raconte Arnaud Renard. Il a dynamité la course et au cinquième kilomètre, dans la maison de Hesbaye, j’ai pris la tête afin de mettre un rythme qui a été fatal à Aurélien Lefevre. Le trou s’est finalement fait et à 8.5km, Guillaume a craqué au tempo. Ça m’a rassuré car j’avais peur du sprint face à un jeune de 20 ans habitué à faire des 1500m. Je me suis finalement imposé avec 14 petites secondes d’avance. C’est bien la preuve qu’il y avait du niveau en face."

Désormais parti en vacances dans les Vosges, le frère de Clément ne va pourtant pas délaisser le sport. Que du contraire même. Il s’apprête à disputer dimanche les Crêtes Vosgienne s, longues de 32km. "Mais je ne me fixe aucun objectif, rigole le principal intéressé. Je suis venu pour profiter du lieu et des conditions sans me fixer un classement à atteindre. "

Du côté des dames, c’est Ingrid Spelmans qui a pris le meilleur au sprint face à Sophie Rappe. Christelle Mingneau prend de son côté la première place et décroche aussi les lauriers dans la catégorie aînée.

Du côté de la course sprint, nous avons là aussi vécu un final haletant, avec une victoire qui s’est jouée entre Lucas Lamattina et Malo Robert. Et si le premier s’est finalement imposé en 20 :19, soit 10 secondes de mieux que son opposant, le mano à mano entre les deux joggeurs aura offert son lot d’émotions. À noter la victoire d’Elisa Florio, meilleure de 29 secondes par rapport à Maya Dussard, qui parvient comme pratiquement à chaque jogging auquel elle participe à décrocher une place sur le podium.

Désormais, place au repos avant les Foulées Hannutoises, qui s’annoncent explosives!