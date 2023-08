Jean Damsin (Templiers) avant le match contre Braives: "Un premier vrai test"

Templiers et Braives ont bien débuté leur saison et sont en confiance. Pour les ex Fizois Damsin et Demaerschalk ce sera l'heure des retrouvailles. "Je suis revenu à Templiers, dans mon village, après quatre saisons à Fize et je remarque que sa structure a bien évolué et qu'une grosse envie de mener à bien le projet"jeunes"anime les acteurs du club", entame Jean Damsin (24 ans).