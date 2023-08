Hannut veut confirmer à Malmedy en P1 : "On est dans une excellente dynamique"

"Les joueurs vivent bien ensemble et l’ambiance est extraordinaire. Avec des joueurs comme Jamart, Loyaerts, Crotteux ou encore Adrovic, le football est simple. Ils ont tout de suite compris qu’il fallait impérativement travailler au service du collectif. Sur le terrain, cela se ressent et c’est un plaisir d’entraîner cette équipe."

Ce samedi soir, Hannut se rendra à Malmedy sans la moindre pression. "On va affronter une équipe archicomplète. Il n’y a pas de point faible et le danger peut venir de partout. Ce n’est jamais évident d’aller là-bas. Physiquement, c’est très costaud dans le milieu. Nos adversaires évoluent avec deux attaquants solides, alors que leurs francs sont vifs. Je prends cette rencontre comme un vrai test pour mes gars. On est dans une excellente dynamique, mes gars sont confiants", précise Jofray Hella. Aux Hannutois de le prouver une deuxième fois sur le terrain.

Arbitre : Grégory Mager

HANNUT : Botterman, Javaux, Geuns, Louis, Dokens, L. Loyaerts, Adrovic, Crotteux, Jamart, Fraccari, Dreze, Charlier, A. Loyaerts, L. Magnetico, M. Magnetico. Javaux est à l’étranger et n’est donc pas disponible.