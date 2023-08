Frustré après son partage contre Tilff, Geer s’est remis en question: "On veut apprendre de nos erreurs"

Le partage (2-2) concédé la semaine dernière face à Tilff est encore dans toutes les mémoires. Il faut dire que les Geerois menaient encore 0-2 à la 84e minute. "La frustration est toujours bel et bien présente et je sens les joueurs motivés. Ils ont à cœur de prouver qu’on a envie d’apprendre de nos erreurs, glisse Nicolas Henkinet. Notre mentalité est très bonne et on a sans doute commis quelques erreurs en voulant trop bien faire. On s’est tous remis en question à l’entraînement. L’équipe a sans doute manqué d’intelligence collective sur les dix dernières minutes."