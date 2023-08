Football (P4A): Hannut B veut lancer sa saison contre Vaux-Borset

Deuxième journée de championnat et à nouveau un choc pour la lutte pour le tour final. En recevant Vaux-Borset, les Hannutois espèrent enfin lancer leur saison. "Je ne veux pas commencer ma saison pour un 0/6, précise Jean-Michel Pasleau. Qui plus est, nous jouons à domicile. Si on veut de l’ambition, on doit prendre impérativement les trois points. Je dois voir des morts de faim sur le terrain. La vraie culture de la gagne. " À Vaux-Borset, on sait que les adversaires évolueront avec le couteau entre les dents. "Si on n’est pas à 100%, on ne gagnera pas, avoue Fred Bellucci. Mais de notre côté, étant donné que l’on souhaite viser le haut du tableau, on se doit de prester parfaitement. Cette rencontre est à gagner absolument. " L’entraîneur local partira dans l’inconnu. "Je ne connais pas tous les joueurs de ce groupe, note Jean-Michel Pasleau. A contrario, à Faimes, je savais qui j’affrontais. Mais de toute façon, ma manière de jouer ne changera pas. On va tenter d’être dominant tout en imposant notre jeu. Je me base sur mon équipe avant de regarder celle que j’affronte."