Football (P1): après Ster, Fize doit se relancer face à la solide équipe de Tilff

Il faut cependant bien admettre que le hasard du calendrier n’a pas été favorable du tout avec les Fizois qui commencent leur championnat par deux gros matchs. "C’est clair qu’en l’état actuel, on n’est pas encore au top de notre forme, dit Éric Thirion. Commencer par des matchs pareils n’est donc jamais évident. Mais on doit faire avec et ne pas se poser trop de questions. On doit tout jouer de toute façon et essayer de prendre quelque chose dès ce week-end pour ne pas qu’une spirale négative s’installe. Au moins un point même si, à domicile, la victoire est toujours préférable. Après, j’avoue que je ne connais pas bien cette équipe de Tilff. Elle a un beau noyau avec de solides joueurs et, comme tout le monde, je connais bien Jean-Marie Raucq qui est un coach assez imprévisible. Je m’attends donc à l’une ou l’autre surprise et à un match de toute façon compliqué. Mais on doit passer au-dessus de tout ça et penser à aller chercher quelque chose. Il faut désormais qu’on lance notre championnat…"

Arbitre: François Mouton.

FIZE: Beaupain a pris un coup mercredi et est incertain. Le reste du noyau est mobilisable.