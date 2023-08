Football (D3 ACFF): Wanze/Bas-Oha a toutes les cartes en main pour vivre sereinement

Et comme à son habitude, Éric Forêt a pris la parole pour décrypter les ambitions ainsi que les attentes du comité envers son équipe première. Pour l’un des hommes forts du club, la descente d’il y a deux saisons doit rester dans les mémoires afin de ne plus commettre les mêmes erreurs. "L’objectif est clair, nous devons essayer de nous sauver le plus rapidement possible afin de continuer le processus d’intégration de jeunes du centre de formation dans les meilleures conditions. l’ambiance est actuellement excellente, mais pour qu’elle reste ainsi, il est évident qu’il va falloir des victoires et du positif."

Et justement, la préparation doit servir d’exemple. Pour la première fois de son histoire au 4e tour de la Coupe de Belgique après être parvenu à sortir Voorde-Appelterre, équipe de D2 flamande. De quoi motiver un groupe renforcé de seulement deux joueurs, Tom Wagemans et Jérôme Bertrand. "La D3 ACFF est une série relevée, souligne Éric Forêt. Les jeunes vont franchir un palier. Pour cela, ils devront relever leur niveau technique et physique afin de confirmer leur première excellente saison, ce qui n’est jamais une chose évidente."

Et pour les aider, ils devront s’appuyer sur les quelques joueurs d’expérience présents au sein du noyau. "Nos plus anciens doivent eux aussi rehausser leur niveau afin de faire oublier la saison de la descente. Nous allons peut-être devoir réapprendre à perdre, mais il faudra se remobiliser directement", conclut un Éric Forêt aussi confiant que l’opinion générale concernant le maintien des Wanzois. Et cela semble le strict minimum au vu du potentiel affiché par les "P’tits Bleus" depuis maintenant une saison.