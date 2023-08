Football (Coupe de Belgique): Verlaine peut-il créer la sensation à Lokeren, ex-grand de D1 ?

L’histoire retiendra que Verlaine est passé et qu’il va, du coup, affronter un ex-grand du football belge, Lokeren, reparti de très bas pour revenir en N1 cette saison. Toujours actifs dans leur ex-stade professionnel, les Waslandiens seront dans la position de Verlaine dimanche passé: ils seront les logiques favoris. "Oui et nous, on n’aura rien à perdre, assure le T1 de Verlaine. En toute logique, dans ce beau stade avec plein de monde, Lokeren part avec les faveurs du pronostic. Mais comme nous, ils auront un peu de pression et qui sait si ça ne va pas jouer des tours. Des fois, avec le stress, on est moins bon comme ce fut notre cas la semaine passée. Peut-être que cette fois-ci, ça va se jouer dans l’autre sens. "

Sur l’adversaire, Verlaine avoue ne pas savoir grand-chose. "Non, c’est une équipe que je ne connais pas, avoue-t-il. J’ai regadé quelques vidéos, mais ça ne dit pas grand-chose. Là, je nous donne 30% de chances de passer le tour mais on va jouer notre chance à fond. Sur un match de 90 minutes, tout reste possible même si on a pas mal de blessés et d’indisponibles. On va se battre pour créer l’exploit…"

Arbitre: Lauren Cools.

VERLAINE: Legear est blessé. Debra (mollet) est incertain. Radamani, Choukri et Recupiti sont absents. Jamar rentre de suspension.