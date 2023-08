Pour la 2 rencontre de cette poule, les Wawas reçoivent un adversaire qui milite en P1 et qui a pris la mesure de la R2 du Fresh Air en journée d’ouverture. "Honnêtement, nous ne regardons pas les adversaires car le but est uniquement de travailler, de prendre des minutes en conditions de matchs et d’apprendre à se connaître. On vient de passer notre première semaine au complet et on va tenter de trouver l’équilibre dans l’équipe et créer les bons automatismes. On n’est pas encore en mesure de sortir du grand basket mais la mentalité est là", explique le coach.

BC Ninane - Huy Basket (+8), samedi 18h

Invaincu dans cette poule, l’Union Huy pourrait décrocher son ticket pour les 16es de finale en cas de victoire ce samedi et/ou contre la P1 de Mazy la semaine prochaine. Mais ce n’est pas de cela dont il est question dans le groupe de Steve Jovenau. "Nous sortons d’une semaine compliquée sans entraînement suite aux différentes festivités. Mais on va prendre le positif en se disant que les organismes ont pu se reposer avant le premier vrai test car on sait que Ninane est une équipe R2 solide, avec des jeunes mais expérimentés et terriblement bien formés. On va sans doute participer à un beau match de basket et cela va nous permettre de faire le point sur notre niveau à deux semaines de la reprise et avant le match de coupe de la Province la semaine prochaine également", résume le coach.

Pas de pression donc dans ce travail de construction. "Toutes les équipes commencent à se mettre en place et on espère que notre travail se transposera encore sur le terrain pour que ce soit réellement acquis et qu’on puisse continuer à aller de l’avant. L’ambiance est positive et la dynamique est celle que tout le monde espérait. Nous verrons sur quoi nous devons travailler en priorité après cette rencontre afin de continuer à être prêts pour le vrai objectif qui est le championnat…"

Avec un derby contre Hannut pour lancer l’exercice… alors que les Hesbignons seront sans leur maître à jouer, Materne, parti en vacances.

Lors de la première journée de poule, le RBC Haneffe a surpris en décrochant une victoire inattendue avec un groupe déforcé. Deux semaines plus tard, c’est un Jérémy Prinsen assez positif qui préface le deuxième rendez-vous officiel de son équipe contre une vieille connaissance. "Nous retrouvons l’équipe de l’Olympic contre laquelle nous avions perdu notre dernier match de la dernière saison qui aurait dû nous envoyer en P1, mais qui avait décidé de s’infliger un forfait, assurant notre maintien. Cela va être intéressant de voir à quel niveau nous nous situons désormais", dit-il.

Car, depuis ces dernières semaines, les Templiers ont changé avec le retour de plusieurs joueurs (d’Alessandro en dernier lieu) et l’affiliation désormais officielle de Delvosalle. "Nous travaillons donc à mettre tout le monde dans le même ordre d’esprit. Nos deux jeunes ne peuvent pas jouer cette Coupe AWBB, mais Watrin viendra avec nous comme lors du premier match de la compétition. Le seul joueur incertain en plus d’un Palazy qui doit encore prendre du temps pour se remettre à 100 %, c’est Tshikala, car il est actuellement occupé par ses examens."

À ce jour, alors que l’équipe de Ressaix, tombée contre Haneffe lors du premier match ne compte aucune victoire en trois matches, Mont-sur-Marchienne compte aussi deux revers lors de ses premiers duels dans la compétition. Les Templiers seront donc favoris, surtout à domicile.

Esneux (+5) - Huy Basket dames

Après une semaine sans jouer, l’Union Huy retrouve la Coupe AWBB avec cette deuxième rencontre de poule face à un adversaire plus coriace que la P1 du Haut-Pré en ouverture. En effet, dimanche, en lever de rideau du match de Coupe de Belgique qui verra le Mailleux Comblain défier l’équipe locale, les troupes de Mike Dekeyser mettront le cap sur l’Arena d’Esneux. Face à cette équipe de R2 routinière de la division, les Mosanes auront 5 points à remonter et ne devront pas prendre cette joute à la légère puisque les locales ont également remporté leur entrée en matière. Au regard de la puissance intérieure des Mosanes, ces dernières devraient l’emporter même si les locales aligneront une ancienne connaissance régionale puisque Marine Bada y porte la vareuse verte.

D’autant que, depuis la semaine dernière, le groupe a accueilli Lara Gapar. «Elle a rejoint l’équipe la semaine dernière juste avant notre match amical à Charleroi et a déjà joué quelques minutes, montrant son envie et toute l’intensité qu’elle va apporter dans la raquette. Nous travaillons à l’intégrer le plus rapidement possible. Vendredi-samedi-dimanche, nous sommes en stage collectif dans le Luxembourg avant de disputer cette rencontre pour passer, clairement, un cap collectivement», expliquait Mike Dekeyser. À noter que Decarvalho est toujours indisponible.