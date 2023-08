Football (P3A): changements à Vyle-Tharoul, Sébastien Pacolet devient le nouveau T2, quatre joueurs arrivent

Qui plus est, Sébastien Pacolet ne vient pas seul. Il emmène dans ses valises trois joueurs de Villers : Tom Pacolet, son fils et attaquant, le milieu de terrain Hugo Lambert et le défenseur Wilkens Tihon. Le quatrième larron est Thierry Minutillo, un attaquant qui reprend le football.

Jérémy Brems quitte le club

C’était dans l’air aussi depuis plusieurs jours, et c’est désormais officiel. Jérémy Brems fait désormais partie de la liste non-exhaustive de joueurs ayant fait volte-face dans le choix de son nouveau club. Un choix qui ne plaît évidemment guère à son désormais ancien entraîneur. "Cela me met même dans la merde (sic) car je comptais énormément sur lui pour organiser notre jeu et amener de la concurrence que j’ai refusé d’autres profils. Nous avons essayé de nous aligner sur les conditions de son nouveau club, que je ne connais pas, mais Jérémy"Goujon"a fait son choix."

Un choix qui devrait a priori se porter sur Marchin et ce, même si plusieurs détails doivent encore se régler. Dans tous les cas, c’est une nouvelle version de Vyle-Tharoul que nous allons découvrir d’ici quelques semaines avant un déplacement à Lensois qui arrive sûrement un peu tôt pour la nouvelle mouture vyloise.