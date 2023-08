Football: l'ex-président du RFC Huy Christian Mathot est mort à 79 ans

Au feu RFC Huy, on n’est pas prêt de l’oublier. C’est lui qui, il faut bien l’avouer, avait permis au club hutois d’éviter la banqueroute en reprenant la présidence en 2016. Brillant gestionnaire à la rigueur implacable, ce natif de Grivegnée où il était né avait, à l’époque, imposé un cadre à un club dont l’avenir s’inscrivait en pointillé. Héritage de sa fructueuse carrière comme capitaine d’entreprise. Les années folles, qui avait vu Huy tutoyer les meilleurs dans la feue grande D3, étaient encore dans toutes les mémoires, mais le club, à un moment retombé en P1, n’avait plus les moyens de ses ambitions. Christian Mathot, homme réaliste, avait permis aux Tricolores de rester en vie.

C’est en tout cas ce que retiennent essentiellement ceux qui l’ont côtoyé. "Je l’ai connu au club quand j’ai succédé à Alain Dheur en qualité de T1 essentiellement, se souvient Alain Rorive. Il était alors vice-président. C’était un homme bien avec beaucoup de valeurs et de principes. C’est peur dire qu’il a stabilisé le club sur le plan financier. Le RFC Huy traversait alors une période compliquée et avait besoin de stabilité. Il a assuré avec brio la succession de Jean-Luc Martin et ce ne fut pas des années faciles pour lui. Mais il s’en est tiré avec brio. Je n’ai jamais eu de souci avec lui. C’était un homme franc qui disait toujours ce qu’il pensait. Il ne maniait pas la langue de bois et savait se faire respecter. Je me souviens qu’une fois, il y a eu un souci de payement avec les joueurs qui râlaient et menaçaient de faire grève. Il est alors arrivé dans le vestiaire et a parlé avec les joueurs cinq minutes. Juste après, l’incident était clos et les gars ont joué normalement. C’était tout lui, ça… Il ne voyait pas les choses comme tout le monde. Il avait sa vision et il l’a mise en place au club pour qu’il retrouve un peu de superbe. Il a bossé comme un patron d’entreprise mais à un certain moment, le RFC Huy en avait besoin, vraiment…"

Un homme rigoureux

Alain Dheur, le mythique coach du club, a forcément lui aussi connu Christian Mathot. Il fut même son président quand Jean-Luc Martin s’en alla. "Je ne vais pas vous raconter des bêtises: Christian Mathot était un homme rigoureux et assez sec, voire dur, dit Alain Dheur. Quand il avait ses idées, il les avait et savait ce qu’il voulait en faire. De même, quand il avait un truc à dire, il le disait et ne mettait pas de gants. Et même si des fois, ça dérangeait, cela avait le mérité d’être clair. Moi, à titre personnel, je n’ai jamais eu de souci avec lui. C’était quelqu’un qui savait ce qu’il faisait et donnait le meilleur de lui-même pour arriver à un résultat positif. J’aurais toujours de la sympathique pour des gens qui, dans le football, donnent le maximum pour aider les clubs. Et c’est exactement ce qu’il a fait. Il a permis de faire la transition avec le passé même si, parfois, c’était un changement radical avec le passé. Comme en réunion où il menait la barque et savait ce qu’il voulait. C’était carré, structuré et organisé. On allait d’un point A à un point B. On ne rigolait pas beaucoup mais ça a donné de bons résultats. Et, au final, c’est ce qui compte, non ? "

La petite monnaie

De manière moins directe, Christophe Coulée aussi a bien connu Christian Mathot. "Quand il était actif dans le club, je n’étais pas aussi impliqué qu’aujourd’hui, glisse le co-président de l’Union Hutoise. Je ne l’ai donc pas côtoyé directement. Mais comme d’autres avant lui, il a clairement marqué l’histoire du club. Et l’a effectivement sauvé en partie. Sa présence au club, à un moment charnière, a fait beaucoup de bien. Il a ramené des sponsors, a eu des idées et a géré le club en bon père de famille et comme un entrepreneur moderne. Il a mis ses compétences en matière de gestion au service du RFC Huy. Humainement, même s’il avait un humour particulier, j’ai passé de chouettes moments avec lui aussi en dehors du football. Il avait toujours plein d’idées pour essayer de dynamiser les choses. Puis, pour notre fête du 15 août, il était capable d’aller chercher 10 à 15.000€ de petite monnaie pour nous aider. Cela a bien servi à une certaine époque. C’était quelqu’un de bien. "

Quelqu’un de bien qui va laisser une trace dans la nouvelle Union Hutoise. Le foot, Christian Mathot était tombé dedans tout petit en suivant son père au Standard. Il était arrivé dans l’organigramme hutois quand son fils Brice avait commencé à fréquenter les équipes d’âge du club. Il était arrivé sur la pointe des pieds et est parti de la même façon. Un homme discret qu’on n’oubliera pas de sitôt, pourtant, au club et ailleurs.

Christian Mathot repose au funérarium FORET de Villers-l’Evêque, rue Rond du Roi Albert 19, où les visites sont souhaitées de 17 à 19 h, samedi 19 et dimanche 20 août 2023. L’incinération au crématorium de Robermont aura lieu dans la stricte intimité familiale.