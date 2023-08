Football féminin: pluie de forfaits en P2A ainsi que de buts à Waremme et Oreye

Pour notre première rubrique hebdomadaire sur le football féminin, force est de constater que nous n’avons pas eu beaucoup de chances. Avec le forfait général d’Aywaille B, ainsi que le forfait de Hannut contre Amay, seules deux équipes de l’arrondissement étaient sur les terrains ce week-end en P2A : Oreye et Waremme. Si la première équipe citée a vécu une rencontre très compliquée, avec une défaite 0-12 et douze joueuses reprises seulement face à Herstal, de son côté, Waremme a régalé pour sa première rencontre officielle. Contre Fraiture FC, les troupes de Maxime Raskin se sont imposées 2-11, avec notamment un quadruplé de Madleen Wionmont, âgée de 17 ans seulement. Lucie Mestrez, auteure d’un triplé, Kiara Labaisse, Priscillia Scianno et Célia De Clercq, 15 ans, ont elles aussi offert au score sa dimension finale. Logiquement, l’entraîneur se montrait assez satisfait de la performance de ses joueuses, mais regrettait les nombreux matchs annulés. "Ce n’est vraiment pas évident car on nous avait dit que nous aurions une série à 12 équipes et finalement, quelques-unes n’ont pas assez de joueuses. Du coup, il faut chercher des amicaux. Pour en revenir à la rencontre, je suis très satisfait. J’ai vu une grosse évolution des filles en seulement quelques semaines, c’est assez encourageant en vue de la suite."