Cyclisme: le Hannutois Thibaut Bernard a "décrassé le moteur"

Chez les jeunes, Thibaut Bernard a lui aussi cette double casquette de pistard et de routier. Bien rentré du Championnat du Monde de Glasgow, il a depuis effacé la déception du résultat de la sélection belge dans la poursuite par équipe. Il a aussi provisoirement rangé ses équipes prévus pour la piste et a "switché" en mode route. "Je suis parti en stage dans les Alpes, où j’ai bien et beaucoup travaillé", raconte le coureur de la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team. "Je me sens bien actuellement et je vois que mes données, dont les watts, sont correctes."

Il n’a pas pu le montrer, mardi, sur la course de Perbais. "J’y allais surtout pour faire un décrassage, dans le but de… décrasser le moteur, et je peux vous dire qu’il est bien décrassé", ajoute-t-il en rigolant. "J’ai fait une heure et demie à bloc, sans aller au bout de l’épreuve."

Avec cette remise intense sur la route, il espère être dans le coup, ce dimanche, sur le Championnat de Belgique des moins de 23 ans. Il aura lieu à Putte, sur un parcours tout plat. "Mais sur le National, sur la route, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer", termine Thibaut Bernard au sujet du rendez-vous noir-jaune-rouge, qui peut effectivement très bien se terminer au sprint ou être terminé après le premier des seize tours si une échappée avec de nombreux coureurs parvient à tromper la vigilance du peloton. "Ensuite, j’ai envie de participer à l’épreuve par étapes du Tommorow Tour, sur laquelle j’aimerais bien faire une belle prestation."

Sans oublier qu’il pourrait à nouveau être appelé dans l’équipe pro de sa formation, comme lorsqu’il avait disputé la classique du Grand Prix de l’Escaut en début de saison ou le ZLM Tour, en juin.