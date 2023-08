Basket (Coupe AWBB): un nouvel exploit en vue pour Hannut face à Jupille?

Maintenant, s’adapter à l’effectif en place, ce sera clairement le quotidien de David Beck qui perdra, la semaine suivante Dibenedetto. Alors, autant s’entraîner en changeant constamment d’effectif. "Mais nous serons presque au complet ce vendredi ", glissait encore le président qui devrait donc voir les premiers pas de Thomas Hubert sous la vareuse verte alors que Jérémie Goffin a fait son retour.

Par contre, pas de trace de Gauthier Humblet alors que Denis Plomteux est out pour quelques semaines. "On espère le récupérer suite à sa blessure en septembre. Mais le groupe sera déjà plus équilibré, avec des rotations et e quoi continuer à avancer dans notre préparation qui est évidemment positive. Maintenant, on va enchaîner deux rencontres face aux favoris de la série ce qui nous permettra de travailler, de nous juger et de préparer le championnat. "

Car, c’est une équipe qui évoluera en R1 qui débarquera ce vendredi. En effet, Liège Atlas a repris la place laissée libre par Waremme et y a créé une équipe avec des jeunes espoirs qui se trouvaient, pour certains, dans le noyau de la P1 de l’an dernier. Un groupe renforcé par le retour aux affaires d’un certain Arnaud Cordonnier (ex-Haneffe) qui a décidé de rechausser ses baskets pour une saison afin d’aiguiller les jeunes Liégeois. Blessé la semaine dernière, le meneur sera peut-être cette fois sur le terrain pour une rencontre qui s’annonce intense, avec un rythme endiablé et où la réussite extérieure visiteuse va sans doute décider de l’issue du match.

Vaincus d’un point la semaine dernière à Grâce-Hollogne, les Liégeois n’auront pas le droit à l’erreur s’ils veulent encore décocher une des deux places qualificatives pour le tour suivant. Un ticket que les Hannutois décrocheraient en cas d’exploit ce vendredi. Car, al semaine prochaine, ce sera un périple chez les Buffalos de Grâce-Hollogne, une équipe P1 hors norme dont les liens avec Hannut sont forts, nous y reviendront la semaine prochaine.

Avec 10 points d’avance et sans rien à perdre, Hannut sera donc à la en course pour une 3e victoire consécutive, qui serait tout de même un énorme exploit.