Premier match en P4A et premier but pour Clément Nolveaux (Marchin): "La sensation est extraordinaire'

Ni une, ni deux, Jean-François Nossin, entraîneur marchinois, saute sur l’occasion et lui permet de se montrer lors de matchs amicaux. Il ne lui fallut que très peu de temps de réflexion avant de se rendre compte que Marchin était un choix idéal. Idéal pour quoi ? D’un, son frère Émilien porte les couleurs marchinoises ; de deux, il y rejoindrait des amis et un groupe qui lui permettrait de dépasser une phase cruciale dans sa carrière. D’ailleurs, son coach n’a pas hésité à faire part de son évolution. "Je vous préviens qu’il va faire du mal du haut de son jeune âge", signalait le T1 quelques semaines avant la reprise via un appel téléphonique.

Titulaire d’entrée de jeu face à Limont, Clément Noleveaux harponne le flanc de long en large. Déjà menaçant dès sa première touche de balle après seulement quelques secondes de jeu, il a fait sensation, alternant course dans le dos de la défense et gestes techniques avec parcimonie.

Nous sommes entre le premier et deuxième quart d’heure quand Thibault Hougardy, également une recrue hutoise, envoie un ballon au-dessus de la défense limontoise. Un lob plus tard, Clément fête son premier (déjà) son but de la saison. "La sensation est extraordinaire, sourit ému le jeune avant. Je ne pensais pas à cette issue." Et il a de quoi l’être quand, cinq minutes après la reprise, il est à nouveau lancé sur son aile et dirige un centre vers la tête de Max Paye. "Un but et un assist, c’est juste fou, dit-il. Je suis épanoui et je ne m’attendais pas à ça."

D’une maturité affolante pour son jeune âge, 18 ans, il décrit sa manière de jouer. "J’adore provoquer sur le flanc, ajoute l’heureux buteur. J’aime aussi bien centrer et être passeur. Sans oublier de marquer des buts quand j’en ai l’occasion."

S’il y a bel et bien un nom à retenir, c’est le sien.