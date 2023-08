Pour aller à Lokeren, Reciputi reste blessé. Ramadani est de retour. Jamar revient de suspension.

Hamoir sans Cusumano

Pour le derby face à Stockay, Hamoir devra se passer de Biersard, de retour seulement la semaine prochaine, et de Cusumano, suspendu.

Stockay a des blessés

Pour le choc en coupe de Belgique face à Hamoir, Bernier et Boulenger sont encore trop courts, comme Kitoko et Kotcharov. Ayoub a repris la course mais est encore trop court. Il était de toute façon suspendu.

Tout le monde là à Warnant

Pas d’absent chez les Villersois qui recevront, ce dimance, Overijse en Coupe de Belgique.

Deux absents à Wanze/BO

Pour recevoir La RAAL en Coupe de Belgique, le noyau des Sucriers est pratiquement au complet. Seuls Mottet et Gilson sont blessés.

Cwynar absent à Hannut

Pour le déplacement à Malmedy, Jofray Hella ne pourra pas compter sur Jimmy Cwynar, absent. Le reste du noyau est disponible.

Geer

R.A.S. à Geer

Pas de blessé ni d’indisponible dans le noyau de Geer face à Hombourg ce week-end.