Football (P3A): quatrième rupture des ligaments croisés et fin de carrière pour le Vylois Kevin Heudens

Et de 4 pour Kevin Heudens. Le médian offensif de Vyle-Tharoul s’est brisé pour la 4e fois les ligaments croisés. Un fait rare qui arrive au sympathique gaillard touché trois fois à droite et pour la première fois à gauche. "Je n’ai pas de chance alors que je livrais un bon match" narre le joueur de 32 ans blessé lors de la première journée. "C’est fini, j’arrête le foot, j’ai d’autres projets" assure-t-il. On peut le comprendre.