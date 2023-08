Football (P3A): Flémalle B ne veut plus faire l'ascenseur

Et les Flémallois ont été versés en P3A, une série qui ne leur laisse pas d’excellents souvenirs, eux qui y avaient vécu une saison cauchemardesque en 2021-2022.

Tout ça est derrière eux et l’équipe est désormais coachée par Modeste Mancuso, à l’origine d’une petite révolution. "J’étais l’entraîneur des U21 la saison dernière et j’ai emmené avec moi une dizaine de mes joueurs pour compléter le noyau de P3 où nous avions gardé une autre dizaine de joueurs. Le but est vraiment de montrer aux jeunes qu’il y a de la place pour eux en équipe première. Quand je vois ce que fait Wanze/Bas-Oha, avec le site qui est le nôtre, on doit arriver à ça, c’est un peu un exemple. D’ailleurs, nous n’avons fait aucun transfert", détaille l’ancien mentor de Fumal et Strée.

Encadrés par des vieux briscards comme Cantelli ou Pilotta, ces jeunes ont tout pour s’épanouir dans une série qui promet d’être ouverte mais également très compétitive. "Il va falloir s’imposer mentalement, physiquement et footballistiquement. Apprendre le football chez les adultes, tout simplement, martèle Modeste Mancuso. En tout cas, cette P3A est une superbe série et je vais y retrouver beaucoup d’amis. Certes, le challenge est plus grand qu’en série B car il y a cinq ou six prétendants au titre. Notre objectif principal est de ne pas faire l’ascenseur. Ensuite, on verra où cela nous mène, mais on ne se gênera pas pour être le poil à gratter de la série."

Un rôle que les Flémallois semblent apprécier, eux qui ont déjà damné le pion à La Clavinoise lors de la première journée de championnat.