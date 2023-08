En P4B, Momalle B est plus paré que l'an dernier: "Je vais enfin avoir des choix à faire"

Pour l’épauler, celui qui pourrait encore jouer pour "conserver son titre de meilleur buteur régional" s’est adjoint les services de Nicolas Andries en tant que T2. Et le noyau a été grandement renforcé par une dizaine de transferts. "C’est quasiment une nouvelle équipe. On a fait appel à des joueurs qui viennent de différents horizons mais, surtout, qui possèdent une formation ", précise l’entraîneur de la seconde équipe momalloise.

Avec plusieurs renforts et un noyau bien plus étoffé, on pourrait croire que Momalle B revoit ses ambitions à la hausse. Mais au sein du cercle hesbignon, on préfère rester calme. "C’est sûr que le noyau est plus complet et plus compétitif. Les places sont toutes doublées et je vais avoir des choix à faire, ce qui n’était pas le cas la saison dernière, rétorque l’attaquant reconverti en coach. Mais nous avions un peu trop parlé l’année passée. Ici, on ne va pas parler, mais plutôt agir. On répondra sur le terrain. "

Une chose est certaine, le début de saison pourrait bien orienter toute la saison de Momalle B. "Nous avons repris plus tôt que la moyenne, le 9 juillet, avec deux ou trois entraînements par semaine ainsi que des amicaux. Nous devrions être prêts pour la reprise. D’autant que nous avons deux matchs à notre portée pour commencer par des duels face à Amay B et Oleye B. On ne peut pas se planter dès le départ."

Ne reste plus qu’à joindre les actes aux paroles !